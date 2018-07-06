АКРА присвоило банку «Реалист» кредитный рейтинг на уровне «B (RU)»

«Кредитный рейтинг АО „Банк Реалист“ обусловлен комфортным запасом капитала, адекватной позицией по ликвидности и фондированию в сочетании со слабым бизнес-профилем и удовлетворительной оценкой риск-профиля», — отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитал банка, ухудшение качества кредитного портфеля и ухудшение позиции по ликвидности.

Позитивно на рейтинг банка могут повлиять усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах, сохранение умеренного аппетита к риску при темпах роста бизнеса, не превышающих среднерыночные, а также снижение концентрации на крупнейших кредиторах, заключили в АКРА.