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АКРА присвоило банку «Реалист» кредитный рейтинг на уровне «B (RU)»
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АКРА присвоило банку «Реалист» кредитный рейтинг на уровне «B (RU)» 

Банки.ру 6 июля 2018
«Кредитный рейтинг АО „Банк Реалист“ обусловлен комфортным запасом капитала, адекватной позицией по ликвидности и фондированию в сочетании со слабым бизнес-профилем и удовлетворительной оценкой риск-профиля», — отмечается в сообщении.
По мнению аналитиков, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитал банка, ухудшение качества кредитного портфеля и ухудшение позиции по ликвидности.
Позитивно на рейтинг банка могут повлиять усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах, сохранение умеренного аппетита к риску при темпах роста бизнеса, не превышающих среднерыночные, а также снижение концентрации на крупнейших кредиторах, заключили в АКРА.
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