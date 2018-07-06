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Правительство НАО потратит 63,5 млн рублей на подготовку объектов ЖКХ к зиме
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Правительство НАО потратит 63,5 млн рублей на подготовку объектов ЖКХ к зиме 

ТАСС 6 июля 2018
ТАСС, 6 июля. Правительство Ненецкого автономного округа потратит 63,5 млн рублей на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Как сообщила в пятницу пресс-служба окружного правительства, на эти деньги будет проведен капитальный ремонт инженерных систем, котельных и канализационных насосных станций.
"Из бюджета НАО на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду направлено 63,5 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, деньги будут направлены в муниципалитеты и «Ненецкую коммунальную компанию». Большую часть средств получит Нарьян-Мар — 41 млн рублей, оставшиеся средства будут направлены в муниципалитеты, из них 10 млн в бюджет Заполярного района и 2,6 млн рублей в поселок Искателей.
Также в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду в населенные пункты региона по рекам и морю завозятся необходимые энергоресурсы. Финансирование завоза осуществляется за счет «Севержилкомсервиса», которое в этом сезоне составило 924,3 млн рублей.
В общей сложности в населенные пункты округа до 30 сентября планируется доставить 26,8 тысячи тонн угля, 10,2 тысячи тонн дизельного топлива и 10,6 тыс. кубометров дров.
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