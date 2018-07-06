ТПП может направить более 2 млрд рублей на выкуп акций Центра международной торговли

Цена приобретения одной акции составляет 7 руб. 55 коп. Таким образом, ТПП РФ может направить на приобретение ценных бумаг 2,044 млрд руб. Оферта действует 70 дней с момента получения.

ТПП РФ в настоящее время владеет 53,54% обыкновенных акций ЦМТ. Уставный капитал ЦМТ составляет 1,245 млрд руб. и состоит из 1,083 млрд руб. обыкновенных акций и 162 млн привилегированных акций номиналом 1 руб.

Центр международной торговли Москвы является одним из крупнейших многофункциональных бизнес-комплексов в России. Единый архитектурный ансамбль ЦМТ занимает площадь в 300 тыс. кв. метров. Он объединяет три офисных здания, конгресс-центр, бизнес-отель Crowne Plaza Moscow и апарт-отель «Международная-2». Помимо основного комплекса в Москве расположены гостиничные комплексы «Эридан» и «Союз», а также бизнес-центр «Проминэкспо».

Центр предоставляет конгрессно-выставочные, гостиничные, ресторанно-банкетные услуги, возможность аренды квартир и офисов, организации мероприятий, обучения и консалтинга.

Чистая прибыль ЦМТ составила более 1 млрд руб. по итогам работы в 2017 году против 605 млн руб. годом ранее. Выручка достигла 6 млрд руб. в прошлом году по сравнению с 5,8 млрд руб. в 2016 году.