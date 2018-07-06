Ещё
ТПП может направить более 2 млрд рублей на выкуп акций Центра международной торговли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТПП может направить более 2 млрд рублей на выкуп акций Центра международной торговли 

Rambler News Service 6 июля 2018
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ направила оферту на выкуп 270 млн 749,739 тыс. обыкновенных акций компании «Центр международной торговли» (ЦМТ), следует из сообщения ТПП.
Цена приобретения одной акции составляет 7 руб. 55 коп. Таким образом, ТПП РФ может направить на приобретение ценных бумаг 2,044 млрд руб. Оферта действует 70 дней с момента получения.
ТПП РФ в настоящее время владеет 53,54% обыкновенных акций ЦМТ. Уставный капитал ЦМТ составляет 1,245 млрд руб. и состоит из 1,083 млрд руб. обыкновенных акций и 162 млн привилегированных акций номиналом 1 руб.
Центр международной торговли Москвы является одним из крупнейших многофункциональных бизнес-комплексов в России. Единый архитектурный ансамбль ЦМТ занимает площадь в 300 тыс. кв. метров. Он объединяет три офисных здания, конгресс-центр, бизнес-отель Crowne Plaza Moscow и апарт-отель «Международная-2». Помимо основного комплекса в Москве расположены гостиничные комплексы «Эридан» и «Союз», а также бизнес-центр «Проминэкспо».
Центр предоставляет конгрессно-выставочные, гостиничные, ресторанно-банкетные услуги, возможность аренды квартир и офисов, организации мероприятий, обучения и консалтинга.
Чистая прибыль ЦМТ составила более 1 млрд руб. по итогам работы в 2017 году против 605 млн руб. годом ранее. Выручка достигла 6 млрд руб. в прошлом году по сравнению с 5,8 млрд руб. в 2016 году.
Rambler News Service: последние новости
Туроператор «Аврора-БГ» приостановил работу Цукерберг обошел Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg В Омске запустили вторую очередь комбикормового завода за 350 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»41
На Украину надвигается катастрофа293
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа25
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение