«Тяжмаш» выплатит 1,1 млрд рублей дивидендов держателям акций

Доход за 2017 г. начислен по обыкновенным именным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-04-00422-Е от 28 сентября 2004 г.) и по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А (номер государственной регистрации 2-05-00422-Е от 21 февраля 2013 г.).

Общий размер дивидендов, начисленных на акции привилегированные именные бездокументарные типа А, составляет 378,9 млн руб., при этом размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А, составляет 1,2 тыс. рублей.

Общий размер дивидендов, начисленных на акции обыкновенные именные бездокументарные, составляет 744,4 млн руб. (размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, составляет 498,78 рублей).

Дивиденды акционерам выплатят деньгами.