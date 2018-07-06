Долги на оптовом рынке электроэнергии РФ в I полугодии выросли на 11,8%

МОСКВА , 6 июл — ПРАЙМ. Задолженность потребителей на оптовом рынке электроэнергии в России в первом полугодии выросла на 11,8% — до 74,4 миллиарда рублей, следует из презентации первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова

"По оптовому рынку, июнь мы прошли не очень хорошо, прирост задолженности составил почти 1,7 миллиарда рублей при уровне расчетов 98,8%. Это самый плохой месяц, к сожалению, пока в этом году. Задолженность за первое полугодие приросла на 7,8 миллиарда и рублей и достигла 74,4 миллиарда рублей", — пояснил Чернов в видеокомментарии. Процент оплаты в январе-июне 2018 года составил 99,20% против 99,64% за аналогичный период прошлого года.

Из общего долга 74,4 миллиарда рублей с НДС на Северо-Кавказский федеральный округ приходится 65,5%, Центральный — 6,84%, Южный — 8,59%, Северо-западный — 8,47%, Дальневосточный — 0,04%, Сибирский — 3,95%, Уральский — 5,43%, Приволжский — 1,19%.

По словам Чернова, покупатели Северо-Кавказского федерально округа хотя и имеют худшие показатели по уровню расчетов на оптовом рынке, тем не менее они рассчитались чуть лучше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Задолженность на розничном рынке на 1 июня достигла величины 244 миллиарда рублей. Розница обнадеживает. Май месяц прошли с уровнем расчетов 106,3%, очень хороший показатель, и за пять месяцев уровень расчетов на розничном рынке составил 98,3%, это на 0,8% лучше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Чернов.

Он отметил, что из 17 миллиардов рублей прироста задолженности на розничном рынке 10 миллиардов рублей приходится на непромышленную группу, в том числе ЖКХ. Наихудший показатель по уровню оплаты на розничном рынке показывает группа населения с показателем 96%.