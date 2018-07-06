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Рубль дешевеет против доллара и евро на фоне слабеющей нефти
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Рубль дешевеет против доллара и евро на фоне слабеющей нефти 

Прайм 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу снижается по отношению к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти ниже 77 долларов за баррель, говорят трейдеры.
Риски торговых войн поддерживают давление на валюты развивающихся рынков, в том числе и на рубль, также отмечают эксперты.
Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 13.56 мск повышался на 11 копеек, до 63,22 рубля, курс евро — на 24 копейки и равнялся 74,02 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российская валюта днем умеренно снижается против доллара и евро на фоне коррекции вниз рынка нефти.
Давление исходит от данных министерства энергетики США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 июня выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 417,9 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя на 5,2 миллиона.
Кроме того, негативны для рынка нефти риски развития торговой войны. Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.
Падение аппетита к рисковым активам создает давление и на рубль. Впрочем, в отсутствие сильных внешних сигналов и на фоне приближения выходных рыночная активность невысока
В итоге, доллар и евро днем прибавляли к рублю 0,2-0,3%, соответственно. А рублевая цена «черного золота» сползла ниже отметки 4,85 тысячи рублей за баррель марки Brent.
ПРОГНОЗЫ
Техническая картина указывает на большую предрасположенность к росту доллара против рубля в обозримой перспективе, считает Александр Егоров из ГК «Телетрейд». Среднесрочная цель роста доллара — 65,5 рубля, оценил он.
Лето будет достаточно непростым для отечественной валюты, считает Глеб Задоя из компании «Аналитика онлайн».
"И к осени мы ожидаем новых локальных максимумов от валютной пары доллар/рубль. Рекомендуем присматриваться к покупкам доллара на уровне 62 рубля. Прицел для роста доллара к концу лета, началу осени — 65-66 рублей", — заключил он.
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