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Экспорт зерна из РФ в 2017/2018 сельхозгоду составил 52,4 млн т
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Экспорт зерна из РФ в 2017/2018 сельхозгоду составил 52,4 млн т 

РЖД-Партнер 6 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
«В сезоне 2017/2018 экспортировано порядка 52,4 млн т зерновых, что на 49% выше, чем в сезоне годом ранее», — сказал он.
Министр отметил, что с учетом переходящих запасов Минсельхоз прогнозирует экспорт в наступившем сезоне в размере 44–45 млн т.
Ранее Минсельхоз сообщал о том, что на 27 июня из России было экспортировано около 52 млн т зерна (без учета экспорта в страны ЕАЭС), что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (35 млн т). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона по 27 июня составил 40,2 млн т, что в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Прогноз министерства по экспорту на прошлый сельхозгод составлял 52–53 млн т зерна.
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