Экспорт зерна из РФ в 2017/2018 сельхозгоду составил 52,4 млн т

«В сезоне 2017/2018 экспортировано порядка 52,4 млн т зерновых, что на 49% выше, чем в сезоне годом ранее», — сказал он.

Министр отметил, что с учетом переходящих запасов Минсельхоз прогнозирует экспорт в наступившем сезоне в размере 44–45 млн т.