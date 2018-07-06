«Фосагро» в июле откроет логистический центр в Казани

Новый актив станет первым по счету собственным ДЛЦ сети «Фосагро-Регион» в Татарстане и вторым в Поволжье.

Мордовии, Марий-Эл и Чувашии. Центр войдет в структуру «Фосагро-Волга», дочернюю компанию сети «Фосагро-Регион», работающую в Нижегородской и Пензенской областях, в Татарстане, Башкирии

Потенциал реализации продукции с ДЛЦ сельхозпроизводителям Татарстана оценивается в 25 тыс. тонн ежегодно. В ближайшие три года «Фосагро-Регион» намерена инвестировать в развитие инфраструктуры центра в Татарстане около 50 млн рублей.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи — их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко . В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании.

Акции «Фосагро» котируются на Лондонской и Московской биржах.