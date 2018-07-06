Греф назвал атаковавших ПИР Банка хакеров

Выступая сегодня на конгрессе по информационной безопасности, Греф рассказал, что ПИР Банк лишился 58 миллионов рублей из-за хакеров из Carbanak, которые использовали для этого одноименный вирус.

Об ограблении ПИР Банка сегодня сообщил «Коммерсант», не указав при этом исполнителей преступления и вирус, который они для этого использовали. По информации газеты, хакеры вывели более 58 миллионов рублей с корреспондентского счета ПИР Банка в ЦБ на счета в 22 других кредитных организациях и обналичили их в разных регионах России

Предправления ограбленного банка Ольга Колосова сообщила изданию, что средств ПИР Банка недостаточно для идентификации вируса, который проник в банк, скорее всего, через фишинговое письмо.

Хакерская атака на ПИР Банк стала первой в нынешнем году, о которой стало известно.