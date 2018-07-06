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Греф назвал атаковавших ПИР Банка хакеров
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Греф назвал атаковавших ПИР Банка хакеров 

Рамблер 6 июля 2018
Фото: BFM.RU
ПИР Банк ограбила хакерская группировка Carbanak. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Сбербанка Герман Греф.
Выступая сегодня на конгрессе по информационной безопасности, Греф рассказал, что ПИР Банк лишился 58 миллионов рублей из-за хакеров из Carbanak, которые использовали для этого одноименный вирус.
Об ограблении ПИР Банка сегодня сообщил «Коммерсант», не указав при этом исполнителей преступления и вирус, который они для этого использовали. По информации газеты, хакеры вывели более 58 миллионов рублей с корреспондентского счета ПИР Банка в ЦБ на счета в 22 других кредитных организациях и обналичили их в разных регионах России.
Предправления ограбленного банка Ольга Колосова сообщила изданию, что средств ПИР Банка недостаточно для идентификации вируса, который проник в банк, скорее всего, через фишинговое письмо.
Хакерская атака на ПИР Банк стала первой в нынешнем году, о которой стало известно.
Комментарии1  Ещё 2 источника 
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