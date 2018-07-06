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Задолженность потребителей Юга России за газ достигла 16 млрд рублей
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Задолженность потребителей Юга России за газ достигла 16 млрд рублей 

ТАСС 6 июля 2018
МАЙКОП, 6 июля. /ТАСС/. Долги всех потребителей Южного федерального округа за газ по состоянию на 1 июня достигли 16 млрд рублей, сообщил в пятницу на выездном совещании комиссии по региональной политике ПАО «Газпром» в доме правительства Адыгеи заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами компании «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков.
"Просроченная дебиторская задолженность за поставленный газ с начала года в ЮФО увеличилась на 2,9 млрд рублей и на 1 июня достигла 16 млрд рублей. Наиболее проблемными потребителями остаются теплоснабжающие организации с долгами 6,6 млрд рублей и население округа — 5,5 млрд рублей", — сказал он.
Главным должником за газ в Южном федеральном округе остается Краснодарский край — свыше 6 млрд рублей. Долги Астраханской области составляют порядка 3,6 млрд рублей, Волгоградской области — 2,6 млрд рублей, Ростовской области — 2,3 млрд рублей. Замыкают список должников Калмыкия — 742 млн рублей и Адыгея — 674 млн рублей.
"Распределение инвестиций компании «Газпром» будет напрямую зависеть от выполнения руководством регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия задолженности за уже поставленный газ", — добавил Исаков.
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