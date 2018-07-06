Задолженность потребителей Юга России за газ достигла 16 млрд рублей

"Просроченная дебиторская задолженность за поставленный газ с начала года в ЮФО увеличилась на 2,9 млрд рублей и на 1 июня достигла 16 млрд рублей. Наиболее проблемными потребителями остаются теплоснабжающие организации с долгами 6,6 млрд рублей и население округа — 5,5 млрд рублей", — сказал он.

"Распределение инвестиций компании «Газпром» будет напрямую зависеть от выполнения руководством регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия задолженности за уже поставленный газ", — добавил Исаков.