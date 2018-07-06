ОДК продолжит поставки оборудования «Роснефти»

Акционерное общество «ОДК-Газовые турбины» успешно прошло процедуру аккредитации нефтяной компании «Роснефть» в качестве поставщика оборудования. Рыбинское предприятие ОДК готово предложить своему партнеру новейшие разработки в области энергетического и газоперекачивающего оборудования.

Официальное письмо о соответствии АО «ОДК-Газовые турбины» требованиям, предъявляемым к участнику закупочных процедур компании «Роснефть» было получено в начале июля. Данный документ является обязательным для поставщиков нефтяной компании признанием производственных возможностей и востребованности, сообщили в пресс-службе ОДК.

«ОДК-Газовые турбины» и нефтяную компанию «Роснефть» связывают многолетние партнерские отношения. В июле этого года исполняется 10 лет с момента подписания первого контракта на строительство газотурбинной электростанции ГТЭС-12 для энергоснабжения Игольско-Талового нефтяного месторождения по заказу «Роснефти». Станция была построена в короткие сроки в сложнейших условиях сибирской тайги. В течение семи лет ГТЭС-12 успешно эксплуатируется заказчиком, обеспечивая энергией объекты инфраструктуры месторождения.

Всего за десять лет сотрудничества «ОДК-Газовые турбины» поставила для предприятий «Роснефти» энергетическое и газоперекачивающее оборудование суммарной мощностью более 300 мегаватт.