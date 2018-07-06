«Свадьба ЧМ-2018» пройдет в фан-зоне Нижнего Новгорода 7 июля 

Проект «Свадьба ЧМ-2018» пройдет на фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 7 июля, сообщает региональное министерство спорта.
Напомним, что на территории фестиваля будут созданы специальные свадебные зоны. Там пройдут регистрации молодоженов и массовые фестивальные регистрации состоявшихся пар. На регистрацию можно прийти в свадебных образах или со свадебными аксессуарами. Чтобы регистрация вступила в законную силу, после церемонии нужно посетить ЗАГС и внести соответствующую запись.
По предварительной информации, в 15:50 секретами счастливого брака поделятся семейные пары, которые уже долго живут вместе. Некоторые пары будут приглашены на главную сцену фестиваля.
Отметим, что 7 июля в фан-зоне будут транслироваться матчи четвертьфинала ЧМ-2018 Швеция — Англия (начало в 17:00) и Россия — Хорватия (начало в 21:00). Организаторы отмечают, что в дни игр с участием сборной России на фестивале болельщиков особенно много гостей. Поэтому рекомендуется приходить заранее — за два, а лучше за три часа до начала игры. Только в этом случае можно быть уверенным, что удастся вовремя пройти в фан-зону.