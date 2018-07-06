«Свадьба ЧМ-2018» пройдет в фан-зоне Нижнего Новгорода 7 июля

Проект «Свадьба ЧМ-2018» пройдет на фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 7 июля, сообщает региональное министерство спорта

Напомним, что на территории фестиваля будут созданы специальные свадебные зоны. Там пройдут регистрации молодоженов и массовые фестивальные регистрации состоявшихся пар. На регистрацию можно прийти в свадебных образах или со свадебными аксессуарами. Чтобы регистрация вступила в законную силу, после церемонии нужно посетить ЗАГС и внести соответствующую запись.

По предварительной информации, в 15:50 секретами счастливого брака поделятся семейные пары, которые уже долго живут вместе. Некоторые пары будут приглашены на главную сцену фестиваля.