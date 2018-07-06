Компания из ОАЭ инвестирует миллионы евро в проект «Кортеж»

Фонд обороны из ОАЭ войдет в совместное предприятие, выпускающие автомобили Aurus.

В состав СП также войдут НАМИ и ПАО «Соллерс» . Последнее занимается непосредственно производством моделей нового российского бренда. Эмиратская компания Tawazun, со своей стороны, намерена инвестировать в 110 млн евро, которые будут направлены на разработку автомобилей Aurus гражданского назначения, сообщает "Интерфакс"

"У Tawazun будет предварительно около 30% участия в этом проекте. Остальное — это НАМИ, 60% с лишним, и где-то около 5% — это «Соллерс», — прокомментировал подписание соглашения глава Минпромторга Денис Мантуров . — Окончательные параметры сделки будут согласованы сторонами до конца года".

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Aurus включает Senat-лимузин, седан Senat, минивэн Arsenal и кроссовер Komendant.

Последний, как сообщал «Авторамблер», продемонстрируют на публике в рамках Московского автосалона в конце августа вместе с седаном. В свободную продажу на российском и международном рынках автомобили поступят в первом квартале следующего года.