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Компания из ОАЭ инвестирует миллионы евро в проект «Кортеж»
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Компания из ОАЭ инвестирует миллионы евро в проект «Кортеж» 

Авторамблер 6 июля 2018
Фото: Авторамблер
Фонд обороны из ОАЭ войдет в совместное предприятие, выпускающие автомобили Aurus.
В состав СП также войдут НАМИ и ПАО «Соллерс». Последнее занимается непосредственно производством моделей нового российского бренда. Эмиратская компания Tawazun, со своей стороны, намерена инвестировать в 110 млн евро, которые будут направлены на разработку автомобилей Aurus гражданского назначения, сообщает "Интерфакс".
"У Tawazun будет предварительно около 30% участия в этом проекте. Остальное — это НАМИ, 60% с лишним, и где-то около 5% — это «Соллерс», — прокомментировал подписание соглашения глава Минпромторга Денис Мантуров. — Окончательные параметры сделки будут согласованы сторонами до конца года".
Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Aurus включает Senat-лимузин, седан Senat, минивэн Arsenal и кроссовер Komendant.
Последний, как сообщал «Авторамблер», продемонстрируют на публике в рамках Московского автосалона в конце августа вместе с седаном. В свободную продажу на российском и международном рынках автомобили поступят в первом квартале следующего года.
Фото: РИА «Новости» / Михаил Климентьев
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