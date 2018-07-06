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Минсельхоз может пересмотреть прогноз по урожаю зерна
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Минсельхоз может пересмотреть прогноз по урожаю зерна 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
БРУСЛАНОВКА (Липецкая область), 6 июл — РИА Новости. Минсельхоз РФ может скорректировать прогноз урожая зерна на 2018 год с текущего уровня в порядка 100 миллионов тонн в зависимости от того, как будут складываться погодные условия, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.
"Ситуация с прогнозом на зерно регулярно меняется. Тем не менее, те цифры, которые я озвучивал, они пока подтверждаются — порядка 100 миллионов тонн… При этом нужно четко понимать, что прогноз на перспективу может быть изменен в зависимости от того, как будут складываться погодные условия. Будет возможность собрать больше — конечно, мы приложим все усилия и это сделаем", — сказал Патрушев журналистам в рамках Всероссийского дня поля, который проходит в Липецкой области.
Как сообщил министр сельского хозяйства на совещании, на 5 июля в России собрано 15,3 миллиона тонн зерна (в 2017 году — 2,7 миллиона тонн), при урожайности 37,1 центнера на гектар, что на 5,8 центнера с гектара меньше по сравнению с прошлым годом, когда урожайность составляла 42,9 центнера на гектар.
"Задача провести уборку в сжатые сроки и с минимальными потерями", — заявил Патрушев.
Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2018 году окажется в пределах 100 миллионов тонн. В прошлом году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.
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