Минсельхоз может пересмотреть прогноз по урожаю зерна

"Ситуация с прогнозом на зерно регулярно меняется. Тем не менее, те цифры, которые я озвучивал, они пока подтверждаются — порядка 100 миллионов тонн… При этом нужно четко понимать, что прогноз на перспективу может быть изменен в зависимости от того, как будут складываться погодные условия. Будет возможность собрать больше — конечно, мы приложим все усилия и это сделаем", — сказал Патрушев журналистам в рамках Всероссийского дня поля, который проходит в Липецкой области.

Как сообщил министр сельского хозяйства на совещании, на 5 июля в России собрано 15,3 миллиона тонн зерна (в 2017 году — 2,7 миллиона тонн), при урожайности 37,1 центнера на гектар, что на 5,8 центнера с гектара меньше по сравнению с прошлым годом, когда урожайность составляла 42,9 центнера на гектар.

"Задача провести уборку в сжатые сроки и с минимальными потерями", — заявил Патрушев.

Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2018 году окажется в пределах 100 миллионов тонн. В прошлом году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.