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Микрон планирует организовать совместное предприятие с китайской компанией
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Микрон планирует организовать совместное предприятие с китайской компанией 

Старое Крюково 6 июля 2018
Фото: Старое Крюково
В Шанхае, на прошлой неделе было подписано соглашение о намерениях между заводом «Микрон» и «Шанхай Чинлендж Газ». Стороны договорились о создании совместной фирмы для производства технических газов на территории России.
Планируется реализовать проект по производству технических газов, которые используются в промышленности. Предполагается оснащение предприятия новым оборудованием для систем производства, передачи, хранения и перевозки газов.
«Микрон» — одно из ведущих российских предприятий в области микроэлектроники. Китайский партнёр «Шанхай Чинлендж Газ» лидирует в свой стране в сфере проектирования, разработки и строительства предприятий, занимающихся производством технических газов.
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