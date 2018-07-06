Микрон планирует организовать совместное предприятие с китайской компанией

Шанхае , на прошлой неделе было подписано соглашение о намерениях между заводом «Микрон» и «Шанхай Чинлендж Газ». Стороны договорились о создании совместной фирмы для производства технических газов на территории России

Планируется реализовать проект по производству технических газов, которые используются в промышленности. Предполагается оснащение предприятия новым оборудованием для систем производства, передачи, хранения и перевозки газов.

«Микрон» — одно из ведущих российских предприятий в области микроэлектроники. Китайский партнёр «Шанхай Чинлендж Газ» лидирует в свой стране в сфере проектирования, разработки и строительства предприятий, занимающихся производством технических газов.