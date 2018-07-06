Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам без обеспечения 

Россельхозбанк с 6 июля запустил акцию по кредитам без обеспечения «Летние каникулы». Согласно ее условиям в период до 30 сентября 2018 года клиенты «с улицы» могут получить кредит под 11,25% годовых на срок до года и под 12,75% годовых на срок до пять лет.
Бюджетники и клиенты с положительной кредитной историей («надежные» клиенты) могут рассчитывать на ставку 10,5% годовых при кредитовании до года и на 12% годовых при оформлении займа на более длительный срок (но не более семи лет).
Продуктовый виджет
Установленные банком ставки не зависят от суммы кредита, размер которой может варьироваться от 10 тыс. до 750 тыс. рублей. Залог и поручительство не требуются.
«Вчера банк заявил о снижении базовых ставок по данному продукту. Предложенные им сегодня ставки являются более привлекательными (базовые ставки для клиентов «с улицы» составляют 12,75—16,75% годовых, для «надежных» заемщиков и бюджетников — 10—16,5% годовых). Однако по акции банком предусмотрена более высокая надбавка к ставке при отказе заемщика от личного страхования — 6 процентных пунктов, в то время как по базовым условиям она составляет 4,5 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.