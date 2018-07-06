Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам без обеспечения

Россельхозбанк с 6 июля запустил акцию по кредитам без обеспечения «Летние каникулы». Согласно ее условиям в период до 30 сентября 2018 года клиенты «с улицы» могут получить кредит под 11,25% годовых на срок до года и под 12,75% годовых на срок до пять лет.

Бюджетники и клиенты с положительной кредитной историей («надежные» клиенты) могут рассчитывать на ставку 10,5% годовых при кредитовании до года и на 12% годовых при оформлении займа на более длительный срок (но не более семи лет).

Продуктовый виджет

Установленные банком ставки не зависят от суммы кредита, размер которой может варьироваться от 10 тыс. до 750 тыс. рублей. Залог и поручительство не требуются.