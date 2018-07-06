Вице-президентом по стратегии девелопера ПСН стала Наталья Храмогина

МОСКВА , 6 июл — РИА Недвижимость. Вице-президентом девелоперской группы ПСН по стратегии и управлению активами назначена Наталья Храмогина, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Новый вице-президент будет отвечать за разработку стратегии компании, изменение состава и качества портфеля активов, а также возглавит комплекс управления коммерческой недвижимостью", — уточняется в пресс-релизе девелопера.

Как отмечается в нем, Храмогина работает на рынке недвижимости более 25 лет. До прихода в ПСН она более 12 лет возглавляла управление коммерческой недвижимостью по России и СНГ Ситибанка