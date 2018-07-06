Вице-президентом по стратегии девелопера ПСН стала Наталья Храмогина 

МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Вице-президентом девелоперской группы ПСН по стратегии и управлению активами назначена Наталья Храмогина, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Новый вице-президент будет отвечать за разработку стратегии компании, изменение состава и качества портфеля активов, а также возглавит комплекс управления коммерческой недвижимостью", — уточняется в пресс-релизе девелопера.
Как отмечается в нем, Храмогина работает на рынке недвижимости более 25 лет. До прихода в ПСН она более 12 лет возглавляла управление коммерческой недвижимостью по России и СНГ Ситибанка.
ПСН, основанная в 2000 году, специализируется на девелопменте и управлении коммерческой и жилой недвижимостью в Москве и Петербурге. В портфеле компании, по собственным данным, более 3 миллионов квадратных метров недвижимости. Компания принадлежала владельцам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В ходе начавшейся в конце 2017 года санации банка более 99,9% его акций перешло Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Братья разделили остальные активы и ПСН досталась проживающему сейчас на Кипре Дмитрию.