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Equinor купит энергетическую торговую компанию Danske Commodities
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Equinor купит энергетическую торговую компанию Danske Commodities 

Прайм 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Норвежская Equinor (бывшая Statoil) объявила о покупке энергетической торговой компании Danske Commodities в рамках расширения сферы деятельности в энергетическом секторе.
"Equinor достигла соглашения о покупке 100% акций датской энергетической торговой компании Danske Commodities (DC) за 400 миллионов евро с менее крупными условными платежами в зависимости от результатов деятельности DC в течение следующей пары лет", — объявила норвежская компания в своем релизе. Equinor отмечает, что данное приобретение поддерживает стратегию компании по расширению профиля своей деятельности.
Danske Commodities (DC) основана в 2004 году, штат компании составляет 284 человека. В 2017 году компания продала 318 тераватт-часов электричества в 37 странах, что, по данным Equinor, более чем в два раза больше ежегодного потребления электричества в Норвегии, а также 389 тераватт-часов газа в 18 странах, что составляет примерно одну треть от общей добычи газа в стране.
Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Бывшая Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.
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