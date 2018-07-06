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Производство свинины в живом весе увеличено до 206,6 тыс. тонн
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Производство свинины в живом весе увеличено до 206,6 тыс. тонн 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
«Мираторг» сообщает, что по итогам первого полугодия 2018 года произвел 206,6 тыс. тонн свинины в живом весе, что на 0,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Свиноводческий дивизион агрохолдинга включает более 80 современных площадок в Белгородской и Курской областях. Общее поголовье свиней на начало июля 2018 года на свинофермах АПХ составило более 2,2 млн голов.
Крупнейший в России завод по убою и глубокой переработке СК «Короча» за первое полугодие 2018 года переработал более 1,65 млн голов свиней и произвел порядка 172 тыс. тонн продукции, что на 2,4% больше, чем с января по июнь прошедшего года. Производство продукции в потребительской упаковке увеличилось на 12,8% и достигло 32,5 тыс. тонн.
«Рост производства обусловлен мерами по повышению эффективности на всех этапах деятельности предприятий, внедрением передовых технологий и увеличением глубины переработки», — прокомментировали в пресс-службе АПХ.
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