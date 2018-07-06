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«Мираторг» нарастил производство свинины на 0,4% за полгода
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«Мираторг» нарастил производство свинины на 0,4% за полгода 

Rambler News Service 6 июля 2018
Российский агрохолдинг «Мираторг» увеличил производство свинины на 0,4% за январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания. За первые 6 месяцев текущего года компания произвела 206,6 тыс. тонн свинины.
«Крупнейший в России завод по убою и глубокой переработке СК «Короча» за первое полугодие 2018 года переработал более 1,65 млн голов свиней и произвел порядка 172 тыс. тонн продукции, что на 2,4% больше, чем с января по июнь прошедшего года. Производство продукции в потребительской упаковке увеличилось на 12,8% и достигло 32,5 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
АПХ «Мираторг» — крупнейший производитель свинины и говядины и ведущий поставщик мяса на российском рынке.
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