«Мираторг» нарастил производство свинины на 0,4% за полгода

Российский агрохолдинг «Мираторг» увеличил производство свинины на 0,4% за январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания. За первые 6 месяцев текущего года компания произвела 206,6 тыс. тонн свинины.

«Крупнейший в России завод по убою и глубокой переработке СК «Короча» за первое полугодие 2018 года переработал более 1,65 млн голов свиней и произвел порядка 172 тыс. тонн продукции, что на 2,4% больше, чем с января по июнь прошедшего года. Производство продукции в потребительской упаковке увеличилось на 12,8% и достигло 32,5 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

АПХ «Мираторг» — крупнейший производитель свинины и говядины и ведущий поставщик мяса на российском рынке.