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Казначейство смягчает требования к банкам
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Казначейство смягчает требования к банкам 

Прайм 6 июля 2018
Начиная с 16 июля Казначейство планирует снизить требования к капиталу банков для доступа к депозитам Казначейства. Сейчас для доступа к депозитам банк должен иметь капитал не менее 250 млрд руб., с 16 июля его размер снижается до 25 млрд руб. для частных банков и до 100 млрд руб. для банков с государственным участием. Чуть позже Казначейство планирует снизить и требования по рейтингам от национальных рейтинговых агентств — с «А+» до «А-». В дополнение ведомство намерено пересмотреть правила определения лимита средств, которые получает банк. Смягчение требований означает существенное расширение числа банков, которые могут привлекать фондирование на депозитных аукционах, конкуренция должна вырасти. Помимо этого, чтобы усилить конкуренцию между банками за фондирование, Казначейство хочет отойти от рекомендаций ЦБ по величине ставки размещения средств. Эта мера приведет к смягчению денежно-кредитных условий на рынке. В целом расширение количества банков, у которых будет доступ к средствам Казначейства, — позитивный шаг, он лишает ряд банков необоснованных конкурентных преимуществ, но смягчения по ставке могут заставить ЦБ проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику.
Сегодня ЦБ проведет депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом 400 млрд руб. Возобновление депозитных аукционов тонкой настройки в конце периода усреднения вполне логично, в банковской системе на корсчетах скопился значительный объем избыточной ликвидности. Сохранение же лимита на уровне 400 млрд руб. (такой же лимит был и на аукционе в среду) довольно неожиданно: предложение со стороны банков уже тогда превысило лимит, достигнув отметки 697 млрд руб., а за прошедшие два дня навес избыточной ликвидности лишь вырос. Таким образом, давление на ставки денежного рынка сегодня сохранится, ставки могут значительно снизиться.
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