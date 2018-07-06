«Самаратранснефть-Терминал» не выплатил 426 млн по облигациям из-за нехватки средств

Сообщается, что обязательства не исполнены перед владельцами неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 в количестве 5 млн штук с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, со сроком погашения в 1826-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36502-R от 26 мая 2016 г.).

Речь идет о выплате доходов по четвертому купонному периоду Облигаций серии 01. Дата начала четвертого купонного периода — 20 декабря 2017 г., дата окончания четвертого купонного периода — 21 июня 2018 года.

Общий размер начисленных и подлежавших выплате доходов по облигациям за четвертый период составил 426 млн руб., размер дохода на одну облигацию — 85,2 рублей.

В качестве причины неисполнения обязательств в документе называется «отсутствие денежных средств в необходимом объеме» — 426 миллионов рублей.