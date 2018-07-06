«Московский кредитный банк» признан виновным в использовании необоснованного сравнения в рекламе

«Московское УФАС России признало нарушение «Московского кредитного банка». МКБ использовал в своей рекламе утверждение «Надежный вклад в лучшем банке! Московский кредитный банк», что противоречит закону «О рекламе». Теперь банку грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ », — говорится в сообщении.

Уточняется, что сравнение без указания конкретных характеристик с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом или его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных слов такого рода создает впечатление о превосходстве, что не допускается в рекламе.

В ведомстве отметили, что использование выражения «Надежный вклад в лучшем банке!» направлено на распространение позитивной информации в отношении рекламируемого банка путем некорректного сравнения с конкурентами без указания на критерий сравнения.