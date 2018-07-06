Ещё
«Московский кредитный банк» признан виновным в использовании необоснованного сравнения в рекламе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Московский кредитный банк» признан виновным в использовании необоснованного сравнения в рекламе 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Необоснованное сравнение в рекламе «Московского кредитного банка» (МКБ) установлено Московским управлением федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«Московское УФАС России признало нарушение «Московского кредитного банка». МКБ использовал в своей рекламе утверждение «Надежный вклад в лучшем банке! Московский кредитный банк», что противоречит закону «О рекламе». Теперь банку грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сравнение без указания конкретных характеристик с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом или его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных слов такого рода создает впечатление о превосходстве, что не допускается в рекламе.
В ведомстве отметили, что использование выражения «Надежный вклад в лучшем банке!» направлено на распространение позитивной информации в отношении рекламируемого банка путем некорректного сравнения с конкурентами без указания на критерий сравнения.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 1 тыс. клиентов прекратившего работу туроператора DSBW не смогут уехать в оплаченные поездки Клиенты прекратившей работу компании «Матрешка-Тур» подали заявления на компенсацию на 5,3 млн руб. На торги выставлен 100% пакет акций компании, имеющей в активе помещения у метро «Измайлово»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Посидим дома: почему россияне не едут за границу43
Россия может остаться без военного транспортника54
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа31
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение