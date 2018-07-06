ФТС: импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос почти на 15%

Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в первом полугодии текущего года увеличился на 14,7%, до $103,2 млрд Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе — июне 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $103,237 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 14,7%", — заявили в ведомстве.

Как стало известно, в июне стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $18,871 млрд