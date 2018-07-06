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Микрон и SCGC начинают сотрудничество в области производства технических газов в России
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Микрон и SCGC начинают сотрудничество в области производства технических газов в России 

Префектура Зеленоградского административного округа 6 июля 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В конце июня в китайском Шанхае ПАО «Микрон» Зеленограда и ООО «Шанхай Чинлендж Газ» (SCGC) подписали соглашение о намерениях по организации совместного предприятия по производству, поставке и хранению технических газов и газовых смесей в России. Об этом сообщили в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.
— Основными проектами и направлениями сотрудничества будут являться производство технических газов, поставка и обслуживание оборудования для систем обеспечения техническими газами, транспортировка и хранение редких газов и газовых смесей. Компании намерены вести совместную работу в области строительства и модернизации заводов по производству технических газов в рамках расширения имеющихся производственных мощностей ПАО «Микрон», — говорится в пресс-релизе компании.
«Шанхай Чинлендж Газ» (Shanghai Chinllenge Gases Co, SCGC) — лидер Китая в области проектирования, инжиниринга и строительства заводов по производству технических газов для различных отраслей промышленности. SCGC занимает значительную долю рынка КНР в сегменте газификации. Инвесторами компании выступают китайские и международные инвестиционные фонды.
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