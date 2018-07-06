Микрон и SCGC начинают сотрудничество в области производства технических газов в России

В конце июня в китайском Шанхае ПАО «Микрон» Зеленограда и ООО «Шанхай Чинлендж Газ» (SCGC) подписали соглашение о намерениях по организации совместного предприятия по производству, поставке и хранению технических газов и газовых смесей в России . Об этом сообщили в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.

— Основными проектами и направлениями сотрудничества будут являться производство технических газов, поставка и обслуживание оборудования для систем обеспечения техническими газами, транспортировка и хранение редких газов и газовых смесей. Компании намерены вести совместную работу в области строительства и модернизации заводов по производству технических газов в рамках расширения имеющихся производственных мощностей ПАО «Микрон», — говорится в пресс-релизе компании.