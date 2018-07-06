ФАС выявила нарушения при закупке Росавтодора на 1,2 млрд рублей на содержание трассы М-10

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявила нарушения по итогам рассмотрения жалобы одного из участников закупки подразделения Росавтодора услуг по содержанию автодороги М-10 Москва Санкт-Петербург на 1,2 млрд руб., сообщил регулятор. Комиссия ФАС России установила, что заказчик предъявил избыточные требования к закупаемым товарам и неправомерно отклонил заявку одного из участников. «Участник закупки не обязан иметь в наличии закупаемые товары и предоставлять на этапе подачи заявок результаты технических исследований этих товаров. Такие требования являются избыточными и ограничивают конкуренцию на закупках», — сказал заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко ФАС предписала Росавтодору повторно рассмотреть поданные заявки с учетом замечаний службы.