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ФАС выявила нарушения при закупке Росавтодора на 1,2 млрд рублей на содержание трассы М-10
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ФАС выявила нарушения при закупке Росавтодора на 1,2 млрд рублей на содержание трассы М-10 

Rambler News Service 6 июля 2018
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявила нарушения по итогам рассмотрения жалобы одного из участников закупки подразделения Росавтодора услуг по содержанию автодороги М-10 Москва — Санкт-Петербург на 1,2 млрд руб., сообщил регулятор.
Комиссия ФАС России установила, что заказчик предъявил избыточные требования к закупаемым товарам и неправомерно отклонил заявку одного из участников.
«Участник закупки не обязан иметь в наличии закупаемые товары и предоставлять на этапе подачи заявок результаты технических исследований этих товаров. Такие требования являются избыточными и ограничивают конкуренцию на закупках», — сказал заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.
ФАС предписала Росавтодору повторно рассмотреть поданные заявки с учетом замечаний службы.
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