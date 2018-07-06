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Компании из России займутся геологоразведкой в Сирии
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Компании из России займутся геологоразведкой в Сирии 

News.ru 6 июля 2018
Российские компании приступили к геологоразведочным работам в Сирии. Кроме этого, специалисты будут вести работы на тепловых электростанциях, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
По данным ведомства, в проекте примут участие такие компании, как «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и другие.
В настоящее время Россия совместно с сирийскими партнерами в нефтегазовой отрасли рассматривает возможность восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и элементов инфраструктуры. Специалисты ведут геологоразведку и на суше, и на шельфе.
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