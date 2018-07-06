Компании из России займутся геологоразведкой в Сирии

Российские компании приступили к геологоразведочным работам в Сирии . Кроме этого, специалисты будут вести работы на тепловых электростанциях, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

По данным ведомства, в проекте примут участие такие компании, как «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и другие.