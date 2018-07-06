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На покупку седанов бизнес-класса российские покупатели потратили 43 млрд рублей
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На покупку седанов бизнес-класса российские покупатели потратили 43 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 6 июля 2018
На покупку седанов бизнес-класса российские покупатели потратили 43 млрд рублей Исследование объемов денежного оборота на авторынке РФ за январь-май 2018 года, проведенное «Автостат Инфо», показало, что выручка с продажи автомобилей бизнес-класса (E-сегмент) составила в этот период 42,93 млрд рублей.
На рынке автомобилей Е-класса по объему выручки с продаж на первом месте находится седан Toyota Camry. С января по май 2018 года покупатели приобрели 10 081 такой автомобиль и потратили на них 16,12 млрд рублей. В то же время они купили 2327 автомобилей Mercedes-Benz E-Класса и израсходовали на них 8,71 млрд рублей. Mercedes-Benz E-Класса стал, таким образом, вторым в Е-сегменте по показателю выручки с продаж. В то же время покупатели затратили на машины BMW 5-Серии (третье место в сегменте) 7,02 млрд рублей. Всего они купили 2212 таких машин в отчетные пять месяцев этого года.
Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что в число моделей Е-сегмента с высокими результатами выручки попали также Audi A6 (2,76 млрд рублей), Skoda Superb (1,37 млрд рублей), Genesis (1,3 млрд рублей), а также Lexus ES (1,11 млрд рублей) и Volvo V90 (875,6 млн рублей).
Продажи автомобилей Е-класса в период первых пяти месяцев 2018 года составили, согласно статистике «Автостат Инфо», 18 840 ед., что на 4% превысило прошлогодний результат продаж (18 109 шт.).
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