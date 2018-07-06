На Алтае заводы поддержат льготными кредитами и субсидиями на 475 млн рублей

БИЙСК / Алтайский край /, 6 июля. / ТАСС /. Промышленные предприятия Алтайского края в этом году получат поддержку из регионального бюджета в размере 475 млн рублей. Эти средства пойдут на субсидирование банковских процентных ставок, а также будут предоставлены в качестве льготных кредитов, сообщил в пятницу журналистам во время рабочей поездки в Бийск врио губернатора Виктор Томенко

Он отметил, что Фонд развития промышленности Алтайского края располагает средствами в объеме 400 млн рублей. В регионе ведется формирование заявок на предоставление средств из этого фонда. «Заявки уже сформированы на сумму порядка 260 млн рублей, — сказал Томенко. — Средства предоставляются в виде среднесрочных и довольно дешевых займов, которые должны помочь нашим предприятием в вопросах модернизации, обновления, развития, расширения собственных производств».

По словам врио главы региона, 75 млн рублей в этом году будут направлены на субсидирование банковской процентной ставки по кредитам промышленных предприятий, которые они получили в коммерческих банках. По данным администрации региона, именно этот вид поддержки наиболее востребован алтайскими промышленниками. Как сообщили ТАСС в пресс— службе администрации края, с начала 2000-х годов властями поддержаны проекты более 170 предприятий. Им предоставлены субсидии за счет средств краевого бюджета на сумму более 1,5 млрд рублей.