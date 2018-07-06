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«Газпром нефть» направит 20 млн рублей на обучение сотрудников в формате 3D
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«Газпром нефть» направит 20 млн рублей на обучение сотрудников в формате 3D 

RUБЕЖ 6 июля 2018
Фото: RUБЕЖ
Компания «Газпромнефть — смазочные материалы», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», объявила о партнерстве с HTC и Modum LAB.
Сотрудничество предполагает реализацию проекта по созданию цифровых образовательных программ в виртуальной среде. Планируется обучить порядка 12 тыс. специалистов. Для обучения будут созданы цифровые модели производственных объектов, с помощью которых они смогут отрабатывать алгоритмы действий.
«Виртуальная среда позволяет нам значительно сокращать время и затраты на обучение, при этом многократно повышая его эффективность», — сказал Александр Трухан, гендиректор компании «Газпромнефть — смазочные материалы».
«Газпромнефть — смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на шести производственных площадках в России, Италии и Сербии. Общий объем производства — 600 тыс. тонн.
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