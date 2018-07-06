«Газпром нефть» направит 20 млн рублей на обучение сотрудников в формате 3D 

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», объявила о партнерстве с HTC и Modum LAB.
Сотрудничество предполагает реализацию проекта по созданию цифровых образовательных программ в виртуальной среде. Планируется обучить порядка 12 тыс. специалистов. Для обучения будут созданы цифровые модели производственных объектов, с помощью которых они смогут отрабатывать алгоритмы действий.
«Виртуальная среда позволяет нам значительно сокращать время и затраты на обучение, при этом многократно повышая его эффективность», — сказал Александр Трухан, гендиректор компании «Газпромнефть — смазочные материалы».