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Татфондбанк хочет обанкротить Фонд спорта
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Татфондбанк хочет обанкротить Фонд спорта 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Татфондбанк подал иск в арбитражный суд Республики Татарстан о банкротстве НКО «Фонд содействия развитию физической культуры» («Фонд спорта»). Согласно документам в картотеке, сумма исковых требований составляет чуть более двух миллиардов рублей. Подробности дела не раскрываются.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в апреле прошлого года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ПАО «Татфондбанк».
Срок конкурсного производства составит год. Представитель ЦБ Дмитрий Малиновский сообщил в ходе заседания, что общая стоимость имущества и активов банка оценивается временной администрацией на дату отзыва лицензии (3 марта) в 71,393 млрд рублей, обязательства банка составляли 189,74 млрд рублей.
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