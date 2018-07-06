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Источник: во время ЧМ-2018 через терминалы банка проведены транзакции на 17 миллиардов рублей
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Источник: во время ЧМ-2018 через терминалы банка проведены транзакции на 17 миллиардов рублей 

Спорт-Экспресс 6 июля 2018
ВТБ посчитал транзакции, которые прошли через их терминалы в городах-участниках ЧМ-2018, сообщает телеграм-канал Mash. Эта сумма составила около 17 миллиардов рублей.
Самая крупная категория трат — транспорт. На него ушло 82 процента всех транзакций. Следом идут питание, отели и сувениры. Средний чек составляет около полутора тысяч рублей.
Больше всего денег потратили в Москве, на втором месте Екатеринбург, на третьем Казань, а четвертым идет Санкт-Петербурге. На последнем месте Саранск — по терминалам ВТБ прошло около пяти миллионов рублей.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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