Дагестанскую энергосбытовую компанию оштрафовали на миллион рублей из-за отключения света

Дагестанскую энергосбытовую компанию оштрафовали на миллион рублей из-за отключения светаДагестанская энергосбытовая компания оштрафована антимонопольной службой республики на 912,5 тысяч рублей за отключение света в МУП «Садовник», сообщает сегодня пресс-служба УФАС.

Предприятие «Садовник» обратилось в надзорный орган с жалобой на отключение электроэнергии, что и стало поводом для возбуждения в отношении энергосбытовой компании дела о злоупотреблении доминирующим положением (статья 10 ФЗ № 135 «О защите конкуренции»).