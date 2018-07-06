Ещё
Дагестанскую энергосбытовую компанию оштрафовали на миллион рублей из-за отключения света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дагестанскую энергосбытовую компанию оштрафовали на миллион рублей из-за отключения света 

Mirmol.ru 6 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
Дагестанскую энергосбытовую компанию оштрафовали на миллион рублей из-за отключения светаДагестанская энергосбытовая компания оштрафована антимонопольной службой республики на 912,5 тысяч рублей за отключение света в МУП «Садовник», сообщает сегодня пресс-служба УФАС.
Предприятие «Садовник» обратилось в надзорный орган с жалобой на отключение электроэнергии, что и стало поводом для возбуждения в отношении энергосбытовой компании дела о злоупотреблении доминирующим положением (статья 10 ФЗ № 135 «О защите конкуренции»).
Mirmol.ru: последние новости
И жили они долго и счастливо: Минздрав прогнозирует увеличение продолжительности жизни В России могут создать альтернативный интернет Евкуров. Ингушетия. Непредвыборная активность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Посидим дома: почему россияне не едут за границу43
Россия может остаться без военного транспортника54
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа31
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение