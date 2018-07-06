Группа «КамАЗ» оптимизировала структуру компаний ОАТ

Группа «КамАЗ», которая в феврале 2018 года стала владельцем 49% компании производителей автомобильных компонентов «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), оптимизировала структура холдинга.

В июне компании «Димитровградский инструментальный завод», «Димитровградский завод алюминиевого литья» и «Димитровградский завод автокомпонентов» (все входят в ОАТ) прекратили свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к «ДААЗ Штамп». Эта компания переименована в «Димитровградский автоагрегатный завод» (ДААЗ), сообщила группа.

Димитровградские предприятия группы ОАТ вернулись к бренду «ДААЗ», который появился более 50 лет тому назад.

ОАТ является крупнейшим холдингом компаний-производителей автокомпонентов на территории России . Предприятия расположены в пяти регионах: в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Рязанской и Владимирской областях. На 12 производственных предприятиях трудятся более 10 тыс. человек.

Выручка ОАТ по результатам 2017 года составила 18 млрд руб. Компании ОАТ выпускают более 4 тыс. наименований компонентов.