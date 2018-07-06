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Группа «КамАЗ» оптимизировала структуру компаний ОАТ
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Группа «КамАЗ» оптимизировала структуру компаний ОАТ 

Rambler News Service 6 июля 2018
Группа «КамАЗ», которая в феврале 2018 года стала владельцем 49% компании производителей автомобильных компонентов «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), оптимизировала структура холдинга.
Группа реорганизовала производства ОАТ, расположенные в городе Димитровград Ульяновской области.
В июне компании «Димитровградский инструментальный завод», «Димитровградский завод алюминиевого литья» и «Димитровградский завод автокомпонентов» (все входят в ОАТ) прекратили свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к «ДААЗ Штамп». Эта компания переименована в «Димитровградский автоагрегатный завод» (ДААЗ), сообщила группа.
Димитровградские предприятия группы ОАТ вернулись к бренду «ДААЗ», который появился более 50 лет тому назад.
ОАТ является крупнейшим холдингом компаний-производителей автокомпонентов на территории России. Предприятия расположены в пяти регионах: в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Рязанской и Владимирской областях. На 12 производственных предприятиях трудятся более 10 тыс. человек.
Выручка ОАТ по результатам 2017 года составила 18 млрд руб. Компании ОАТ выпускают более 4 тыс. наименований компонентов.
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