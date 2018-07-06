Греф назвал хакеров, атаковавших ПИР банк

Хакерская группа Carbanak совершила атаку на ПИР Банк . Об этом сказал руководитель Сбербанка Герман Греф в ходе Международного конгресса по информационной безопасности. Он уточнил, что хакерская группа проникла в защищенный периметр компаний с помощью одноименного вируса.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на ПИР банк совершена успешная хакерская атака, в результате которой похитили 58 миллионов рублей.

Также, по словам Грефа, к 2021 году на кибербезопасность в мире будет тратиться не менее триллиона долларов.