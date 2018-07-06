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Греф назвал хакеров, атаковавших ПИР банк
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Греф назвал хакеров, атаковавших ПИР банк 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Российская Газета
Хакерская группа Carbanak совершила атаку на ПИР Банк. Об этом сказал руководитель Сбербанка Герман Греф в ходе Международного конгресса по информационной безопасности. Он уточнил, что хакерская группа проникла в защищенный периметр компаний с помощью одноименного вируса.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на ПИР банк совершена успешная хакерская атака, в результате которой похитили 58 миллионов рублей.
Также, по словам Грефа, к 2021 году на кибербезопасность в мире будет тратиться не менее триллиона долларов.
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