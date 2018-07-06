Минэнерго РФ не видит нужды в либерализации доступа добывающих компаний на шельф Арктики

МОСКВА , 6 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не видит потребности в либерализации доступа добывающих компаний на шельф Арктики, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе министерства.

Сейчас фактическим правом пользования недрами на континентальном шельфе обладают только "Роснефть" "Газпром" и их дочерние общества, а также "Лукойл" в Балтийском море. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов неоднократно заявлял, что компания заинтересована в предоставлении ей возможности изучения шельфа Арктики, однако в марте он признал, что переговоры о либерализации таких работ не ведутся.

"Мы можем вернуться к вопросу либерализации арктического шельфа в случае возникновения необходимости увеличения интенсивности работ по освоению месторождений углеводородного сырья. Пока такой необходимости нет", — заявили агентству в пресс-службе Минэнерго.