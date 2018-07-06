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Минэнерго РФ не видит нужды в либерализации доступа добывающих компаний на шельф Арктики
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Минэнерго РФ не видит нужды в либерализации доступа добывающих компаний на шельф Арктики 

Прайм 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не видит потребности в либерализации доступа добывающих компаний на шельф Арктики, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе министерства.
Сейчас фактическим правом пользования недрами на континентальном шельфе обладают только "Роснефть", "Газпром" и их дочерние общества, а также "Лукойл" в Балтийском море. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов неоднократно заявлял, что компания заинтересована в предоставлении ей возможности изучения шельфа Арктики, однако в марте он признал, что переговоры о либерализации таких работ не ведутся.
"Мы можем вернуться к вопросу либерализации арктического шельфа в случае возникновения необходимости увеличения интенсивности работ по освоению месторождений углеводородного сырья. Пока такой необходимости нет", — заявили агентству в пресс-службе Минэнерго.
По данным министерства, сейчас добыча углеводородов на шельфе РФ не превышает 5% от общероссийской. По итогам 2017 года было добыто 25,7 миллиона тонн нефти (включая газовый конденсат) и 34,1 миллиарда кубометров природного газа. При этом на шельфе содержатся значительные запасы углеводородов, которые варьируются от 15% по нефти до 37% по газу от общероссийских.
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