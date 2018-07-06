ЗВР Белоруссии сократились до $6,831 млрд

Москва , 6 июля — «Вести. Экономика». Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии составили к 1 июля $6 млрд 831,4 млн, сообщает Нацбанк Белоруссии (НББ). К 1 января ЗВР Белоруссии составляли $7 млрд 315,3 млн Таким образом, объем ЗВР уменьшился в январе-июне на $483,9 млн (— 6,6%).

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В том числе в июне ЗВР уменьшились на $108,2 млн (— 1,6%), в мае — на $98,5 млн (— 1,4%).

НББ объясняет сокращение ЗВР в июне плановым погашением внешних и внутренних обязательств правительства и НББ на $424 млн В мае объем исполненных обязательств составил $331 млн, в январе-июне — $3,3 млрд НББ отмечает также снижение стоимости монетарного золота в составе ЗВР.

Поддержанию уровня ЗВР в июне способствовала покупка НББ валюты на бирже, поступления в бюджет от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, размещение на внутреннем рынке валютных облигаций НББ и Минфина Белоруссии.

ЗВР Белоруссии составляли к 1 января $7,3 млрд, увеличившись в прошлом году на 48,5% (на $2,4 млрд). НББ отмечал тогда, что ускоренный рост ЗВР в прошлом году связан с созданием запаса, большая часть которого пойдет на погашение валютных обязательств правительства в 2018 г.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики НББ на 2018 г. объем ЗВР на 1 января 2019 г. должен составить не менее $6 млрд