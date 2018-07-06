С начала года в Ростовской области выдано более 12 тыс. ипотечных кредитов

За первые пять месяцев 2018 года в Ростовской области было выдано 12,2 тыс. ипотечных кредитов. По словам заместителя донского губернатора Сергея Сидаша, их общий объем составил почти 22 млрд руб.

«Средняя ставка по ипотечному кредиту составила 9,68%. Как видим, тенденция по снижению процентной ставки сохраняется. В апреле 2018 года средняя ставка по ипотечному кредиту составила 9,7% в марте — 9,8%, в 2017 году — 10,6%, в 2016 — 12,5%», — рассказал Сергей Сидаш

В донском регионе уже не первый год работает программа «Народная ипотека». По ее условиям человек должен на 4-6 лет банковский накопительный вклад с ежемесячным пополнением от 3 до 10 тыс. руб. На этот же счет правительство региона будут переводить 30% этой суммы. По окончании срока накопления участник проекта оформляет ипотечный кредит сроком на 6-9 лет с процентной ставкой 6-7% годовых.