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Чистая прибыль Сбербанка выросла на 25,5%
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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла на 25,5% 

Прайм 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 397,783 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
"Прибыль до уплаты налога на прибыль за шесть месяцев составила 504,8 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 397,8 миллиарда рублей, в том числе за июнь — 69 миллиардов рублей", — говорится в сообщении Сбербанка.
Чистый процентный доход банка увеличился на 7% и составил 620,1 миллиарда рублей. Отмечается, что главные факторы роста остаются прежними: увеличение объема работающих активов и снижение стоимости привлеченных средств клиентов.
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