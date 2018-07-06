Чистая прибыль Сбербанка выросла на 25,5%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла на 25,5%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 397,783 миллиарда рублей, следует из отчетности банка. "Прибыль до уплаты налога на прибыль за шесть месяцев составила 504,8 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 397,8 миллиарда рублей, в том числе за июнь — 69 миллиардов рублей", — говорится в сообщении Сбербанка. Чистый процентный доход банка увеличился на 7% и составил 620,1 миллиарда рублей. Отмечается, что главные факторы роста остаются прежними: увеличение объема работающих активов и снижение стоимости привлеченных средств клиентов.