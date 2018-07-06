Алексей Крюков: обеспечение потребителей газом — наш безусловный приоритет

ЕКАТЕРИНБУРГ , 6 июля. / ТАСС /. Бесперебойное обеспечение газом потребителей в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях является безусловным приоритетом ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» как подразделения ПАО «Газпром» . Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ) Алексей Крюков по итогам участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

"Руководством ПАО «Газпром» и, в частности, председателем правления Алексеем Миллером на общем собрании акционеров была вновь подтверждена задача четко следовать миссии компании — надежно и бесперебойно обеспечивать российских и зарубежных потребителей энергией и, что особенно важно, в периоды зимних пиковых потреблений. При этом для нас приоритетом номер один является обеспечение в первую очередь российских потребителей. Обеспечить регионы нашего присутствия газом — наша главная задача, и как мы ее будем решать — это вопрос нашей профессиональной чести", — сказал Крюков

Гендиректор подчеркнул, что сейчас критерием работы является «максимальная доказанная эффективность минимальными средствами» — развиваться будут экономически эффективные направления. Отвечая на вопрос ТАСС, Алексей Крюков отметил, что «перестает быть актуальным ежегодное планирование ГТЕ проектов в регионах, поскольку, выстраивая трехлетние программы работы, мы сталкиваемся с ежегодным неисполнением предыдущих планов. В регионах нашего присутствия необходимо усилить работу по синхронизации действий, с тем, чтобы программы газификации территорий, которые разрабатываются властями, совпадали с нашими планами», — сказал он, отметив, что пока более успешно идет взаимодействие с частными компаниями. Так, он привел в пример проект коттеджного поселка с одним из крупнейших строительных холдингов в Уральском регионе — «Атомстройкомплексом», а также по газификации объектов УГМК

"Все точки над i ставятся, когда считаешь деньги, оцениваешь риски, оцениваешь политическую волю и владение властями ситуацией по газификации в регионе. Поэтому, в частности, мы пока не можем прийти к единому мнению по проектам газификации в Челябинской области , тяжело идет процесс синхронизации действий и со Свердловской областью в этих вопросах", — сказал Алексей Крюков, добавив, что сейчас гораздо более перспективными выглядят энергично развивающиеся отношения с приграничными регионами Казахстана

О собрании ПАО «Газпром»

Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» прошло в Санкт-Петербурге 29 июня 2018 года. На нем были подведены итоги работы российского газового гиганта, который в этом году отмечает свое 25-летие. Председатель правления публичного акционерного общества Алексей Миллер в своем докладе отметил лидирующие позиции «Газпрома» и по запасам природного газа, и по объемам его добычи и продажи на международном рынке. В частности, по итогам 2017 года «Газпром» нарастил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом — до 471 млрд куб. м. В текущем году холдинг ожидает роста добычи на 1% (до 476 млрд куб. м), однако не исключает пересмотра плана добычи в сторону увеличения.

О «Газпром трансгаз Екатеринбург»

"Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В зонах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций (КС), 284 газораспределительных станций (ГРС), 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В составе общества 28 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений МГ. Коллектив предприятия насчитывает около 10 тыс. человек.