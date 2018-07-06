Ещё
Центробанк ввел временную администрацию в страховую компанию «Опора»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк ввел временную администрацию в страховую компанию «Опора» 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Центробанк РФ с 6 июля ввел временную администрацию в СК «Опора», сообщили в страховой компании.
В сообщении регулятора, которое привели в этой связи Banki.ru, пояснялось, что решение было принято «в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
До устранения выявленных нарушений, на которое компании отведен пятидневный срок, приостановлено действие ее лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; на осуществление добровольного имущественного страхования; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; на осуществление перестрахования.
Как сообщалось ранее, страховая компания приняла решение отказаться от страховых лицензий с 28 июня, при этом прекращение страховой деятельности СК «Опора» привело к нарушению текущей финансовой устойчивости компании.
В сообщении пресс-службы СК «Опора» отмечается, что обязательства компании были урегулированы путем передачи страхового портфеля. Передача всего страхового портфеля и, соответственно, всех ликвидных активов закономерно привела к нарушению нормативов финансовой устойчивости, отметили в СК «Опора».
Однако, при этом сохранился неурегулированный случай со страховым возмещением «Центрально-черноземной плодово-ягодной компании» (ЗАО «ЦЧПЯК»). Клиент застраховал урожай на сумму 204 миллиона рублей и позже обратился за получением страхового возмещения. В свою очередь в «Опоре», посчитали действия клиента мошенническими и обратились в суд.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой8
Россия может остаться без военного транспортника54
Посидим дома: почему россияне не едут за границу35
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение