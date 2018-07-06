WSJ: сомнения по поводу IPO Saudi Aramco выросли

По словам собеседников издания, компания и страна просто не готовы к IPO, которое помогло бы привлечь $100 млрд, но также означало бы беспрецедентное наблюдение за Aramco.

"Все почти уверены, что этого не произойдет", — заявил WSJ топ-менеджер Aramco, говоря об IPO.

Провести IPO было предложено в январе 2016 года. Изначально планировалось, что листинг состоится в 2017 году. Несколько раз IPO откладывали, в последний раз было решено провести его в следующем году.

В последние месяцы активность подготовки к размещению замедлилась. Aramco пригласила юридические фирмы в Дубай и попросила их подготовиться к возможности размещения на нескольких международных площадках. Представители Aramco позже заявили им, что не планируют принимать решение в ближайшее время, сказали источники WSJ, участвующие в этом процессе.

Саудовские чиновники определили, что листинг на крупной фондовой бирже в Нью-Йорке , Лондоне или Гонконге будет нести слишком много юридических рисков, например, это может подвергнуть Aramco риску исков от акционеров.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Другой обсуждаемый вариант заключается в продаже доли в Aramco Китаю вместо проведения IPO, что позволило бы привлечь аналогичную сумму денег. По данным WSJ, в последнее время не было активных переговоров о такой сделке. Один из источников рассказал, что Китай меньше заинтересован в сырой нефти Саудовской Аравии и больше заинтересован в покупке иранской нефти со скидкой, после того как санкции США отпугнут других покупателей в этом году.

Власти королевства больше не рассматривают IPO Aramco как единственный способ собрать деньги для будущего развития, заявили источники.

У саудитов есть возможность увеличивать добычу нефти и получать выгоду от высоких цен. Кроме того, королевство привлекло миллиарды долларов путем продажи суверенных облигаций иностранным инвесторам.

Решение о дальнейших действиях остается за наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Как сообщали «Вести. Экономика», Saudi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое, как ожидается, станет крупнейшим в истории.

Размещение является частью «Видения-2030» — плана принца Мухаммеда по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов.

Наследный принц Саудовской Аравии рассчитывает привлечь в рамках IPO рекордные $100 млрд Это означает, что стоимость компании была бы оценена в $2 трлн.