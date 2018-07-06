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«Татнефть» в январе—июне сократила добычу нефти на 0,7% — до 14,3 млн тонн
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«Татнефть» в январе—июне сократила добычу нефти на 0,7% — до 14,3 млн тонн 

Rambler News Service 6 июля 2018
Группа «Татнефть» сократила добычу нефти в январе—июне 2018 года на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 14,283 млн тонн, сообщает компания.
Добыча головной компании в январе—июне составила 14,115 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за шесть месяцев 2017 года.
Добыча «Татнефти» в июне составила 2,373 млн тонн, головной компании — 2,346 млн тонн.
На лицензионных участках за пределами Татарстана в январе—июне компания добыла 169 тыс. тонн нефти, что на 5,1% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. В июне добыча составила 28 тыс. тонн.
Добыча сверхвязкой нефти составила в январе—июне 933,208 тыс. тонн (рост на 29%), в июне — 158,182 тыс. тонн.
За шесть месяцев 2018 года компания построила в новом бурении 280 скважин (против 387 скважин за аналогичный период 2017 года), в том числе в эксплуатационном бурении — 164 скважины, в разведочном бурении — 5 скважин, в бурении на битум — 111 скважин.
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» переработал в январе—июне 4,641 млн тонн сырья, в том числе 4,248 млн тонн нефтяного сырья. Производство нефтепродуктов составило 4,381 млн тонн.
В июне «Танеко» переработал 778,2 тыс. тонн сырья, в том числе 710,4 тыс. тонн нефтяного сырья. Производство нефтепродуктов в июне составило 729,2 тыс. тонн.
Как ранее сообщало RNS, «Татнефть» в 2017 году увеличила добычу нефти на 0,9% — до 28,9 млн тонн. В 2018 году «Татнефть» ожидает снижения добычи нефти на 0,6% — до 28,74 млн тонн.
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