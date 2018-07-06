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В Кормиловке построили завод комбикормов за 350 млн рублей
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В Кормиловке построили завод комбикормов за 350 млн рублей 

АиФ-Омск 6 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
В Кормиловском районе появилось новое предприятие по производству комбикормов за 350 млн рублей. Его построили с участием врио губернатора региона Александра Буркова. Агрохолдинг «Руском-Агро» воспользовался налоговыми льготами, введенными в регионе для инвесторов, участвующих в создании новых производств.
Всего в Кормиловском районе расположены три площадки по выращиванию свиней, а также мощности по производству кормов для птицеводства и животноводства. Сейчас завершена постройка второй очереди комбикормового завода. Завод будет производить почти 20 видов кормов, объемы продукции составят 180 тысяч тонн в год.
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