В Кормиловке построили завод комбикормов за 350 млн рублей

В Кормиловском районе появилось новое предприятие по производству комбикормов за 350 млн рублей. Его построили с участием врио губернатора региона Александра Буркова . Агрохолдинг «Руском-Агро» воспользовался налоговыми льготами, введенными в регионе для инвесторов, участвующих в создании новых производств.

Всего в Кормиловском районе расположены три площадки по выращиванию свиней, а также мощности по производству кормов для птицеводства и животноводства. Сейчас завершена постройка второй очереди комбикормового завода. Завод будет производить почти 20 видов кормов, объемы продукции составят 180 тысяч тонн в год.