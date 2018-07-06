«Газпром» раскрыл активы в Великобритании 

"Газпром" раскрыл информацию о своих активах на территории Англии и Уэльса, среди которых пакет акций Nord Stream AG, это не означает обременения этих активов, говорится в сообщении компании.
"Сегодня "Газпром" получил согласие Минэнерго России на раскрытие информации о своих активах на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и, действуя в добросовестном ключе, раскрыл эту информацию в порядке, предусмотренном судом. Среди этих активов — принадлежащий "Газпрому" пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя. Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу "Нафтогаза Украины", — говорится в сообщении.
"Еще 22 июня "Газпром" узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами "Газпрома" на территории Англии и Уэльса", — добавляется там же.
"С учетом поданного требования об отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля и решения шведского суда о приостановлении его исполнения "Газпром" будет продолжать защищать свои права всеми законными способами", — также отмечается в сообщении.
"При этом, безусловно, "Газпром" будет продолжать оспаривать все действия "Нафтогаза" по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции. "Газпром" также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с "Нафтогазом Украины", поскольку считает, что эти решения вынесены с серьезными нарушениями", — сообщил журналистам заместитель председателя правления" Газпрома" Александр Медведев.