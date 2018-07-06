«Газпром» раскрыл активы в Великобритании

"Газпром" раскрыл информацию о своих активах на территории Англии и Уэльса, среди которых пакет акций Nord Stream AG, это не означает обременения этих активов, говорится в сообщении компании.

"Сегодня "Газпром" получил согласие Минэнерго России на раскрытие информации о своих активах на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и, действуя в добросовестном ключе, раскрыл эту информацию в порядке, предусмотренном судом. Среди этих активов — принадлежащий "Газпрому" пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя. Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу "Нафтогаза Украины", — говорится в сообщении.

"Еще 22 июня "Газпром" узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами "Газпрома" на территории Англии и Уэльса", — добавляется там же.

"С учетом поданного требования об отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля и решения шведского суда о приостановлении его исполнения "Газпром" будет продолжать защищать свои права всеми законными способами", — также отмечается в сообщении.