GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet NIVA всех комплектаций

C 1 июля 2018 года рекомендованные розничные цены на автомобили Chevrolet NIVA комплектаций L, LC, LE, LE Камуфляж повышаются на 15 тысяч рублей, комплектаций GL, GLC, LE+, LE+ Камуфляж на 17 тысяч рублей.

Таким образом, теперь стоимость автомобилей Chevrolet NIVA составит:

L — 623 000 рублей; LC — 666 000 рублей; GL — 708 000 рублей; LE — 710 000 рублей; LE Камуфляж — 720 000 рублей: GLC — 757 500 рублей; LE+ — 770 500 рублей; LE+ Камуфляж — 780 500 рублей.

Как сообщают в компании, повышение цен на автомобили связано с внешними факторами, повлекшими удорожание комплектующих изделий.