ЦБ разрешит банкам проводить операции на базе блокчейна с 2019 года 

Издание указывает, что Центробанк даст возможность участникам торговой сделки использовать цифровые аккредитивы и смарт-контракты. В ассоциации «ФинТех» пояснили, что инструменты на блокчейн-платформе «Мастерчейн» появятся уже в 2018 году, а в 2019 году технология станет доступной для массового применения.
По оценкам ЦБ, переход на цифровой аккредитив сократит средний срок проведения сделок с 18 до 8 дней, что также скажется на снижении рисков и расходов. Пока банки используют для торговых сделок обычный аккредитив. По словам руководителя отдела документарных операций и торгового финансирования Райффайзенбанка Татьяны Ивашковой, этот инструмент в качестве безопасной торговой сделки является сложным и дорогим.
Использование технологии блокчейн позволит значительно увеличить скорость расчетов, сократит расходы на предоставление и хранение бумажных документов, а также уменьшит риски фальсификации и утери документов, согласны в ВТБ.