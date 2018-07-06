ЦБ разрешит банкам проводить операции на базе блокчейна с 2019 года

Издание указывает, что Центробанк даст возможность участникам торговой сделки использовать цифровые аккредитивы и смарт-контракты. В ассоциации «ФинТех» пояснили, что инструменты на блокчейн-платформе «Мастерчейн» появятся уже в 2018 году, а в 2019 году технология станет доступной для массового применения.

По оценкам ЦБ, переход на цифровой аккредитив сократит средний срок проведения сделок с 18 до 8 дней, что также скажется на снижении рисков и расходов. Пока банки используют для торговых сделок обычный аккредитив. По словам руководителя отдела документарных операций и торгового финансирования Райффайзенбанка Татьяны Ивашковой, этот инструмент в качестве безопасной торговой сделки является сложным и дорогим.