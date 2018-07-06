Samsung ожидает снижения выручки во II квартале на 5%, до $51,8 млрд 

МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics ожидает, что выручка во втором квартале 2018 года составила 58 триллионов вон (51,8 миллиарда долларов), что на 5% ниже показателя годичной давности, говорится в опубликованном прогнозе компании.
При этом компания прогнозирует, что операционная прибыль в отчетном периоде достигла 14,8 триллиона вон (13,2 миллиарда долларов), что на 5,2% превышает показатель второго квартала 2017 года. При этом данный прогнозный показатель компании оказался ниже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ждали, что прогноз по операционной прибыли составит 14,9 триллиона вон (13,3 миллиарда долларов).
Samsung опубликует финансовую отчетность за второй квартал в конце июля. По состоянию на 7.12 мск акции компании на бирже Сеула дешевели на 2,72% до 44,7 воны (0,04 доллара).
Компания напоминает, что в первом квартале текущего года выручка составила 60,56 триллиона вон (56 миллиардов долларов), а операционная прибыль достигла 15,64 триллиона вон (14,5 миллиарда долларов), что в 1,6 раза больше показателя первого квартала 2017 года.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.