Samsung ожидает снижения выручки во II квартале на 5%, до $51,8 млрд

МОСКВА , 6 июл /ПРАЙМ/. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics ожидает, что выручка во втором квартале 2018 года составила 58 триллионов вон (51,8 миллиарда долларов), что на 5% ниже показателя годичной давности, говорится в опубликованном прогнозе компании.

При этом компания прогнозирует, что операционная прибыль в отчетном периоде достигла 14,8 триллиона вон (13,2 миллиарда долларов), что на 5,2% превышает показатель второго квартала 2017 года. При этом данный прогнозный показатель компании оказался ниже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Рейтер , которые ждали, что прогноз по операционной прибыли составит 14,9 триллиона вон (13,3 миллиарда долларов).

Samsung опубликует финансовую отчетность за второй квартал в конце июля. По состоянию на 7.12 мск акции компании на бирже Сеула дешевели на 2,72% до 44,7 воны (0,04 доллара).

Компания напоминает, что в первом квартале текущего года выручка составила 60,56 триллиона вон (56 миллиардов долларов), а операционная прибыль достигла 15,64 триллиона вон (14,5 миллиарда долларов), что в 1,6 раза больше показателя первого квартала 2017 года.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.