Ещё
Samsung ожидает снижения выручки во II квартале на 5%, до $51,8 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung ожидает снижения выручки во II квартале на 5%, до $51,8 млрд 

Прайм 6 июля 2018
Фото: 3Dnews.ru
МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics ожидает, что выручка во втором квартале 2018 года составила 58 триллионов вон (51,8 миллиарда долларов), что на 5% ниже показателя годичной давности, говорится в опубликованном прогнозе компании.
При этом компания прогнозирует, что операционная прибыль в отчетном периоде достигла 14,8 триллиона вон (13,2 миллиарда долларов), что на 5,2% превышает показатель второго квартала 2017 года. При этом данный прогнозный показатель компании оказался ниже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ждали, что прогноз по операционной прибыли составит 14,9 триллиона вон (13,3 миллиарда долларов).
Samsung опубликует финансовую отчетность за второй квартал в конце июля. По состоянию на 7.12 мск акции компании на бирже Сеула дешевели на 2,72% до 44,7 воны (0,04 доллара).
Компания напоминает, что в первом квартале текущего года выручка составила 60,56 триллиона вон (56 миллиардов долларов), а операционная прибыль достигла 15,64 триллиона вон (14,5 миллиарда долларов), что в 1,6 раза больше показателя первого квартала 2017 года.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" по транзитным тарифам на $11,6 млрд Представители IT-бизнеса лидируют в списке самых богатых людей по версии Блумберг Минфин РФ планирует сокращение расходов на 2019 год, включая оборону и здравоохранение
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Посидим дома: почему россияне не едут за границу41
Россия может остаться без военного транспортника54
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа28
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение