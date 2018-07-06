Нефтегазовая флотилия. Почему нельзя выгонять иностранцев с Северного морского пути

В июне «Новатэк» подписал меморандум с корейской KOGAS о взаимопонимании в области совместного развития СПГ-бизнеса. Документ закрепил намерения KOGAS рассмотреть возможности вхождения в проект «Арктик СПГ-2». Это завод по производству сжиженного газа, который «Новатэк» планирует запустить к 2023 году, а к 2026-му вывести на проектную годовую мощность в 19,8 млн тонн.

«Арктик СПГ-2 должен стать вторым СПГ-заводом «Новатэка». Его ресурсной базой станет Салмановское месторождение полуострова Гыдан, расположенного неподалеку от Ямала.

В отличие от «Ямал СПГ», мощности «Арктик СПГ-2» будут расположены не на побережье, а в акватории Карского моря. Там разместят железобетонные гравитационные платформы, которые «Новатэк» собирается изготовить на собственной верфи в Мурманской области — к ее строительству компания приступила в прошлом году.

В роли технологического партнера проекта выступит немецкая Linde AG, у которой «Новатэк» чуть более года назад приобрел лицензию на использование технологии сжижения газа. Финансовые риски компания разделит с французской Total , которая в мае на Петербургском международном экономическом форуме договорилась о покупке 10% в «Арктик СПГ-2». Другими акционерами проекта могут стать китайская CNPC, владеющая 20% в «Ямал СПГ», и саудовская Saudi Aramco, с которой «Новатэк» в феврале заключил меморандум о взаимопонимании.

Как и в случае с «Ямал СПГ», одним из рисков проекта являются санкции, под которые «Новатэк» попал в 2014 году. Из-за санкций строительство завода на Ямале стало больше зависеть от государственной помощи, которую компания стала получать еще до того, как в декабре 2013 года было принято окончательное инвестиционное решение.

Сначала проекту гарантировали налоговые льготы: газ Южно-Тамбейского месторождения освободили от уплаты НДПИ в первые 12 лет добычи — на тот же срок государство предоставило льготы по налогам на прибыль (13,5% вместо 18%) и имущество (0%).

При импорте оборудования, необходимого для строительства завода, акционеры проекта смогли воспользоваться нулевой ставкой НДС, а с началом поставок сжиженного газа — нулевой пошлиной на его экспорт.

После внедрения секторальных санкций «Новатэк» получил и прямую финансовую помощь: в декабре 2014 года правительство одобрило покупку облигаций «Ямал СПГ» на 150 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Какие льготы и расходы есть у «Арктик СПГ-2»

Льготы получит и «Арктик СПГ-2»: сжиженный газ не будет облагаться экспортной пошлиной, а природный газ с месторождений Гыдана — НДПИ в первые 12 лет добычи, как следует из поправок к Налоговому кодексу, принятых Думой четыре года назад.

Однако «живых денег» от государства проект вряд ли получит: после исчерпания Резервного фонда ФНБ остался единственным источником покрытия дефицита бюджета, который может быть задействован в случае падения цен на нефть, а потому в ближайшие годы он вряд ли будет доступен для компаний реального сектора.

В этой связи перспективы проекта будут во многом зависеть от эффективности капитальных затрат — «Новатэк» рассчитывает снизить их средний уровень на 30% в сравнении с «Ямалом СПГ», суммарные затраты на который составят $26,9 млрд (при мощности в 16,5 млн тонн).

Снизить расходы компания планирует, в том числе, за счет строительства СПГ-терминала на Камчатке, где будет происходить перевалка сжиженного газа с арктических газовозов на танкеры конвенционного типа. Это позволит сократить затраты на покупку дорогостоящих судов в Южной Корее , где изготавливались газовозы для проекта на Ямале. Вклад в экономию внесет и технология «Арктический каскад» —она позволяет снижать энергозатраты при сжижении газа за счет использования природного холода. Патент на эту технологию «Новатэк» получил в феврале — опробовать ее компания планирует на четвертой очереди «Ямала СПГ», которая должна будет введена в строй в следующем году.

Риски проекта

К числу рисков относится и ценовая нестабильность на сырьевых рынках: согласно данным Всемирного банка , за 2014-2017 годы средние цены на импорт СПГ в Японии (одной из крупнейших стран-импортеров сжиженного газа) снизились с $16,04 до $8,04 за миллион британских термических единиц (млн БТЕ).

Однако по итогам первых пяти месяцев 2018 года цены выросли почти на 15% — до $9,23 за млн БТЕ. Такой прирост во многом был связан с ростом спроса на газ в Китае . Тем, по оценке BP, потребление в 2017 году увеличилось на 15,1% — до 240,4 млрд куб. метров в сравнении с 209,4 млрд в 2016-м. Благодаря этому Китай, согласно данным Таможенной службы КНР, по итогам 2017 года увеличил импорт СПГ на 46,4% (до 38,1 млн т), а за первый квартал 2018-го — на 58,3% в годовом выражении (до 15,8 млн т).

Столь высокая динамика может сохраниться и в ближайшие пять лет: согласно свежему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), до 2023 года на Китай придется 37% прироста глобального спроса на газ, при этом доля импорта во внутреннем потреблении увеличится с нынешних 39% до 45%.

Устойчивый потенциальный спрос может помочь привлечь к проекту «Арктик СПГ-2» не только CNPC, но и китайские банки — к примеру, Export-Import Bank of China и China Development Bank, которые в 2016 году предоставили «Ямалу СПГ» 9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней сроком на 15 лет.

Опасная инициатива

Однако будущее проекта может быть перечеркнуто инициативой Минпромторга . Министерство подготовило законопроект, запрещающий с 2019 года использовать танкеры иностранного производства для перевозок угля, нефтепродуктов и сжиженного газа по Северному морскому пути (СМП).

Газовозы для «Ямал СПГ» строила корейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering — в случае одобрения законопроекта заказать у нее танкеры для «Арктик СПГ-2» «Новатэк» не сможет.

Альтернативным поставщиком могла бы стать дальневосточная судоверфь «Звезда», однако ее строительство затягивается: несколько месяцев назад верфь была вынуждена разорвать контракты с одним из крупнейших подрядчиков— сдача ряда объектов судостроительного завода была перенесена на срок от 8 до 19 месяцев. Отчасти поэтому российские нефтегазовые компании не спешат с заказами: на сегодняшний день в плане загрузки верфи значится 118 судов, тогда как правительство рассчитывало до 2035 года построить 178.

От законопроекта пострадает не только «Новатэк», но и «Газпром нефть» , которая, в том числе, с помощью зарубежных танкеров транспортирует нефть с Новопортовского месторождения на отгрузочный терминал «Ворота Арктики» на Ямале. Запрет мало повлияет на «Роснефть» , которая после введения санкций была вынуждена прекратить бурение на скважине «Университетская-1» в Карском море.

Однако это не отменяет негативного влияния запрета, он не только увеличит издержки участников отрасли, но и не целесообразен с точки зрения импортозамещения. Сегодня оно происходит не по приказу регуляторов, но благодаря добровольному выбору нефтегазовых компаний.

Пример тому — катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии, в потреблении которых, по данным Минэнерго, доля импорта за 2014-2017 годы снизилась соответственно с 68,2% до 38,4% и с 65,8% до 26,5%. Другой пример — рынок крупнотоннажных полимеров (полиэтилена и полипропилена), импорт на котором вскоре будет замещен благодаря вводу в строй комплекса «Запсибнефтехим». Его строительство «Сибур» планирует завершить уже в следующем году.

Заместить импорт проще в тех сегментах отрасли, где уже создан некоторый задел благодаря использованию зарубежных технологий, с которыми уже не один год доводилось работать российским специалистам. К числу таких сегментов относится, к примеру, крупнотоннажное сжижение газа, разработать собственную технологию которого «Газпром» собирается вместе с компанией «Криогенмаш» — монополии должен будет в этом помочь опыт управления СПГ-заводом «Сахалина-2», который был построен благодаря усилиям Shell , Mitsui и Mitsubishi.

Совсем иное дело — перевозка СПГ в Арктике, которая является новым сегментом не только российской, но и мировой нефтегазовой отрасли: здесь лучше прибегнуть к услугам зарубежных судостроительных компаний, давно имеющих высокую репутацию на рынке. Российским же верфям ее лучше зарабатывать на более традиционных, с технологической точки зрения, проектах, которые бы имели более широкий охват применения.

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