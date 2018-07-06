Российские нефтегазовые компании начали разведку на шельфе в Сирии

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Российские компании начали геологоразведочные работы, а также работу по тепловым электростанциям (ТЭС) в Сирии ; работой в этой стране заинтересованы «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и другие российские компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго

"К работе на сирийском направлении проявляют интерес ведущие российские компании: «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «ВО „Технопромэкспорт“ и другие», — сообщили в пресс-службе.

В нефтегазовой отрасли совместно с сирийскими партнерами Россия изучает возможности восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов, элементов инфраструктуры. «Проводится геологоразведка на суше и на шельфе», — сказали в Минэнерго.

В области электроэнергетики приоритетом для сирийской стороны является организация бесперебойного энергоснабжения городов и крупных населенных пунктов. «Российские компании принимают участие в проектах восстановления и модернизации ТЭС страны», — сообщили в пресс-службе.

В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии. Как пояснял журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер , обсуждается реконструкция четырех тепловых электростанций в Сирии, участие в проекте может принять компания «Технопромэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех»